За сутки на Сумщине – почти 80 обстрелов: повреждена гражданская инфраструктура
За прошедшие сутки российские войска совершили около 80 обстрелов по 29 населенным пунктам в 12 территориальных общинах Сумской области
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что больше ударов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с беспилотников и реактивные системы залпового огня. Также были зафиксированы удары FPV-дронами и другими БПЛА по территории области.
В результате обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Миропольской общине - частный жилой дом, хозяйственная постройка, гараж;
- в Юнаковской общине – объект гражданской инфраструктуры;
- в Ямпольской общине – административное здание.
Воздушная тревога в области длилась 15 часов 47 минут.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 376 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.
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