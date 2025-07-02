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02 июля 2025, 09:12

За сутки на Сумщине – почти 80 обстрелов: повреждена гражданская инфраструктура

02 июля 2025, 09:12
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иллюстративное фото: Сумская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска совершили около 80 обстрелов по 29 населенным пунктам в 12 территориальных общинах Сумской области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что больше ударов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с беспилотников и реактивные системы залпового огня. Также были зафиксированы удары FPV-дронами и другими БПЛА по территории области.

В результате обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Миропольской общине - частный жилой дом, хозяйственная постройка, гараж;
  • в Юнаковской общине – объект гражданской инфраструктуры;
  • в Ямпольской общине – административное здание.

Воздушная тревога в области длилась 15 часов 47 минут.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 376 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.

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