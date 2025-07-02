За сутки на Сумщине – почти 80 обстрелов: повреждена гражданская инфраструктура

иллюстративное фото: Сумская ОВА

За прошедшие сутки российские войска совершили около 80 обстрелов по 29 населенным пунктам в 12 территориальных общинах Сумской области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что больше ударов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с беспилотников и реактивные системы залпового огня. Также были зафиксированы удары FPV-дронами и другими БПЛА по территории области.

В результате обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Миропольской общине - частный жилой дом, хозяйственная постройка, гараж;

в Юнаковской общине – объект гражданской инфраструктуры;

в Ямпольской общине – административное здание.

Воздушная тревога в области длилась 15 часов 47 минут.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 376 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.