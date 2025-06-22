Войска РФ атаковали Херсон: есть пострадавший
В воскресенье, 22 июня, российские войска нанесли удар по Херсону. Ранения получил гражданский
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает RegioNews.
Известно, что около 12:00 оккупанты атаковали с беспилотника мирного жителя в Корабельном районе города.
"В результате сброса взрывчатки с дрона 46-летний мужчина получил минно-взрывную травму. Сейчас медики его дообследуют", – говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали трое гражданских.
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