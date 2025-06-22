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22 червня 2025, 13:45

Війська РФ атакували Херсон: є постраждалий

22 червня 2025, 13:45
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У неділю, 22 червня, російські війська завдали удару по Херсону. Поранення дістав цивільний

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.

Відомо, що близько 12:00 окупанти атакували з безпілотника мирного мешканця у Корабельному районі міста.

"Внаслідок скидання вибухівки з дрона 46-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму. Нині медики його дообстежують", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби на Херсонщині через російські обстріли постраждали троє цивільних.

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