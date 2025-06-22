Війська РФ атакували Херсон: є постраждалий
У неділю, 22 червня, російські війська завдали удару по Херсону. Поранення дістав цивільний
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.
Відомо, що близько 12:00 окупанти атакували з безпілотника мирного мешканця у Корабельному районі міста.
"Внаслідок скидання вибухівки з дрона 46-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму. Нині медики його дообстежують", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби на Херсонщині через російські обстріли постраждали троє цивільних.
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