Войска РФ обстреляли медпункт под Херсоном: повреждены гараж и автомобили "скорой"
Сегодня ночью российские войска нанесли удар по поселку Белозерка Херсонского района. Оккупанты попали в местный пункт базирования "экстренки"
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает RegioNews.
Захватчики ударили по Белозерке из артиллерии. К счастью, медицинские работники не пострадали.
"Из-за атаки повреждено гаражное помещение и два автомобиля "скорой", – говорится в сообщении.
Напомним, вчера армия РФ ударила по пожарной части в Белозерке из беспилотника. В результате атаки пострадали трое спасателей в возрасте 24, 31 и 38 лет.
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