Войска РФ обстреляли медпункт под Херсоном: повреждены гараж и автомобили "скорой"

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Сегодня ночью российские войска нанесли удар по поселку Белозерка Херсонского района. Оккупанты попали в местный пункт базирования "экстренки"

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает RegioNews.

Захватчики ударили по Белозерке из артиллерии. К счастью, медицинские работники не пострадали.

"Из-за атаки повреждено гаражное помещение и два автомобиля "скорой", – говорится в сообщении.