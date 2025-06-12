Фото: Государственное бюро расследований

О последствиях обстрелов сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В течение суток 11 июня российские войска совершили серию атак по населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрелов погибли по меньшей мере двое людей среди гражданского населения, еще шесть человек с ранениями доставлены в больницы. Повреждены не менее 32 объектов, большинство из которых - жилые дома.

Один из пострадавших - житель Торецка, где оккупанты сбросили авиабомбу. Еще один человек погиб в поселке Райское в результате атаки двух вражеских беспилотников. В Мирнограде ранения получили двое гражданских, еще двое пострадавших зафиксированы в Покровске. В Краматорске в результате удара дронов травмирован один житель. Также один человек пострадал во время атаки на Константиновку, которую обстреляли из артиллерии и дронов.

Отдельно сообщается о комбинированном ударе по Родинскому, где под огонь попало здание Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Повреждена служебная инфраструктура, информация о возможных пострадавших уточняется.

Правоохранители уже открыли уголовные производства по фактам военных преступлений. Делами занимаются следователи полиции и Службы безопасности Украины по статье 438 Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны.

Ранее сообщалось, что за сутки пограничники сбили 10 вражеских беспилотников.