12:55  02 июня
В Ровно женщина на ходунках сехала в водоем: она погибла
11:11  02 июня
В Киеве во время движения загорелась маршрутка: жуткие кадры
09:39  02 июня
В Украине 2 июня – переменная облачность, местами дожди и грозы
UA | RU
UA | RU
02 июня 2025, 16:47

Жил в заброшенных домах поблизости с фронтом: приговорили к заключению коллаборанта, который в Херсонской области работал на оккупантов и получил паспорт РФ

02 июня 2025, 16:47
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Судебный приговор получил бывший милиционер, оказавшийся предателем. Он перешел на сторону РФ, а затем скрывался от украинской полиции

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Бывший милиционер во время оккупации Херсона добровольно перешел на сторону россиян. Он работал у них в незаконном экспертно-криминалистическом центре так называемого "ГУ МВД" в Херсонской области. Там предатель был "взрывотехнических и пожаротехнических исследований", и получил звание майора оккупационной полиции вместе с паспортом гражданина РФ.

После деоккупации части Херсонщины мужчина не уехал из Украины. Он начал скрываться от правоохранителей: менял места жительства, поселялся в заброшенных домах прифронтовых населенных пунктов, где почти не осталось гражданского населения из-за постоянных обстрелов.

"Суд признал мужчину виновным в совершении преступления против государства. Приговор - 13 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Харьковской области осудили коллаборанта. Когда поселок мужчину оккупировали, он добровольно начал сотрудничать с россиянами. Теперь в ближайшие годы он проведет в тюрьме.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
коллаборант
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
Пограничники Украины и Польши обсудили результаты и перспективы сотрудничества
02 июня 2025, 19:52
В полиции Киева прокомментировали причину обысков "Киевводоканала"
02 июня 2025, 19:21
Полиция проводит обыски "Киевводоканала"
02 июня 2025, 18:52
В Запорожье мужчина продавал уклонисту статус "отца-одиночки"
02 июня 2025, 18:45
Завтра в некоторых областях ожидаются грозы, шквалы и град
02 июня 2025, 18:41
Украина готовится к новому обмену пленных - Зеленский
02 июня 2025, 17:54
Житель Одесщины сядет на 3 года за нарушение ПДД
02 июня 2025, 17:48
В Одесской области полицейские расследуют обстоятельства ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла
02 июня 2025, 17:19
На Закарпатье у границы со Словакией пограничники задержали четырех нарушителей в возрасте от 21 до 30 лет
02 июня 2025, 16:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »