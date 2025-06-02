Фото: Нацполиция

Судебный приговор получил бывший милиционер, оказавшийся предателем. Он перешел на сторону РФ, а затем скрывался от украинской полиции

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Бывший милиционер во время оккупации Херсона добровольно перешел на сторону россиян. Он работал у них в незаконном экспертно-криминалистическом центре так называемого "ГУ МВД" в Херсонской области. Там предатель был "взрывотехнических и пожаротехнических исследований", и получил звание майора оккупационной полиции вместе с паспортом гражданина РФ.

После деоккупации части Херсонщины мужчина не уехал из Украины. Он начал скрываться от правоохранителей: менял места жительства, поселялся в заброшенных домах прифронтовых населенных пунктов, где почти не осталось гражданского населения из-за постоянных обстрелов.

"Суд признал мужчину виновным в совершении преступления против государства. Приговор - 13 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Харьковской области осудили коллаборанта. Когда поселок мужчину оккупировали, он добровольно начал сотрудничать с россиянами. Теперь в ближайшие годы он проведет в тюрьме.