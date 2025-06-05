Российская авиация атаковала Херсон

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Россияне нанесли авиационный удар по Херсону. В результате атаки раненый мужчина

Об этом в Телеграмме сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.

"Утром российская армия нанесла авиационный удар по Херсону. На данный момент известно об одном пострадавшем. Предварительно, 74-летний мужчина получил взрывную травму", - говорится в сообщении.

Бригада "скорой" доставила потерпевшего в больницу. В настоящее время медики проводят обследование и оказывают ему медицинскую помощь.

Напомним, 2 июня россияне убили в Херсоне двух человек, еще 11 человек получили ранения.