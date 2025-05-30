Российские военные атаковали дронами Херсон, есть раненые

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В Днепровском районе Херсона в результате ударов российских беспилотников ранения получили два человека

Об этом в телеграмме сообщает Херсонская областная военная администрация, передает RegioNews.

Отмечается, что во вражеский удар в Днепровском районе попал 54-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, обломочные ранения ног, живота и предплечья.

Также в результате атаки вражеского дрона пострадала 38-летняя женщина. Она получила минно-взрывную и черепно-мозговую травму и контузию.

Оба пострадавших госпитализированы.

Напомним, россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль в Херсонской области.