Российские военные атаковали дронами Херсон, есть раненые
В Днепровском районе Херсона в результате ударов российских беспилотников ранения получили два человека
Об этом в телеграмме сообщает Херсонская областная военная администрация, передает RegioNews.
Отмечается, что во вражеский удар в Днепровском районе попал 54-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, обломочные ранения ног, живота и предплечья.
Также в результате атаки вражеского дрона пострадала 38-летняя женщина. Она получила минно-взрывную и черепно-мозговую травму и контузию.
Оба пострадавших госпитализированы.
Напомним, россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль в Херсонской области.
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