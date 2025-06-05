Російська авіація атакувала Херсон

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Про це у Телеграмі повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.

"Зранку російська армія завдала авіаційного удару по Херсону. На цю хвилину відомо про одного постраждалого. Попередньо, 74-річний чоловік дістав вибухову травму", - йдеться у повідомленні.

Бригада "швидкої" доставила потерпілого до лікарні. Наразі медики проводять обстеження і надають йому медичну допомогу.

Нагадаємо, 2 червня росіяни вбили в Херсоні двох людей, ще 11 людей отримали поранення.