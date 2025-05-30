Российская армия атаковала Херсон: погиб мужчина

иллюстративное фото: Нацполиция

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

О гибели херсонца стало известно утром.

"Под вражеский удар попал 52-летний мужчина. К сожалению, он получил ранения, несовместимые с жизнью. Мои соболезнования родным и близким убитого", — говорится в сообщении главы ОВА.

Напомним, за прошедшие сутки на Херсонщине оккупанты убили троих человек, пострадали 11 гражданских.