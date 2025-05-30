Оккупанты атаковали с дрона гражданский автомобиль на Херсонщине
Россияне атаковали с беспилотника гражданский автомобиль в Камышанах Херсонской области
Как сообщает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщает Херсонская областная военная администрация.
В результате атаки ранения получил 42-летний мужчина.
"Минно-взрывную травму, а также обломочные ранения плеча и спины получил мужчина, 42 года. В настоящее время медики оказывают пострадавшему необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Напомним, в Херсонской области российские оккупанты убили 3 человека.
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