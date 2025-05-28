Оккупанты ударили по Николаевщине ракетами и дронами: пострадала 7-летняя девочка

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Ночью 28 мая российские войска терроризировали Галицыновскую, Очаковскую и Снигиревскую общины Николаевщины. оккупанты били ракетами и дронами. В области работала ПВО

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Известно, что в 00:05 враг атаковал Галицыновское общество FPV-дроном.

"В результате чего в с. Лупарево легкие ранения получила 7-летняя девочка, медицинская помощь была ей оказана на месте. Повреждены два частных дома и три автомобиля", — говорится в сообщении.

Уже в 02:00 оккупанты атаковали город Очаков. В результате ракетного удара поврежден рекреационный объект. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также ночью направили "шахеды" на Снегиревскую общину. В результате атаки в селе Васильевка повреждены нежилое здание, два жилых дома и линии электропередач. Кроме того, было обесточено 200 абонентов, в настоящее время электроснабжение почти восстановлено.

По данным ОВА, в ночь на 28 мая силы ПВО уничтожили в Николаевской области 12 БпЛА типа "Shahed 131/136".

Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали 13 мирных жителей.