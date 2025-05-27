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27 мая 2025, 16:00

На Сумщине российская авиабомба попала возле гражданского авто, в котором ехала семья с ребенком

27 мая 2025, 16:00
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иллюстративное фото: ГСЧС Украины
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Сегодня, 27 мая, россияне обстреляли КАБом гражданскую инфраструктуру Ахтырского района. В результате атаки ранения получили три человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

По материалам следствия, около 11:20 оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на гражданскую инфраструктуру Ахтырской общины.

"В результате атаки врага ранены 44-летний мужчина, его 41-летняя жена и их 17-летняя дочь, которые ехали в транспортном средстве", — говорится в сообщении.

Следователи проводят досудебное расследование по факту совершения военных преступлений.

Напомним, 26 мая оккупанты ударили кассетными боеприпасами по селу на Сумщине. Погиб один человек, еще двое ранены.

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