В Херсоне россияне сбросили взрывчатку на авто коммунальщиков: шесть раненых

фото: Херсонская МВА

Сегодня утром, 27 мая, оккупанты обстреляли коммунальную бригаду КП "Парки Херсона" в Корабельном районе города

Об этом сообщила Херсонская ГBA, передает RegioNews.

Отмечается, что российский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, где работники ехали ликвидировать последствия обстрелов — закрывать выбитые окна ОСБ плитами.

Пострадали шесть человек — женщины 44 и 61 года и мужчины 67, 58, 49 и 43 лет. Во всех зафиксированы минно-взрывные травмы и контузии.

Пострадавшие госпитализированы, продолжается их дообследование.

Напомним, за прошедшие сутки, 26 мая, под вражеским террором находились 33 населенных пункта Херсонской области.