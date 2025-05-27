В Херсоне россияне сбросили взрывчатку на авто коммунальщиков: шесть раненых
Сегодня утром, 27 мая, оккупанты обстреляли коммунальную бригаду КП "Парки Херсона" в Корабельном районе города
Об этом сообщила Херсонская ГBA, передает RegioNews.
Отмечается, что российский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, где работники ехали ликвидировать последствия обстрелов — закрывать выбитые окна ОСБ плитами.
Пострадали шесть человек — женщины 44 и 61 года и мужчины 67, 58, 49 и 43 лет. Во всех зафиксированы минно-взрывные травмы и контузии.
Пострадавшие госпитализированы, продолжается их дообследование.
Напомним, за прошедшие сутки, 26 мая, под вражеским террором находились 33 населенных пункта Херсонской области.
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