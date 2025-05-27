13:27  27 мая
В Киеве мужчина украл у любимой 300 тыс. грн и сбежал в Одессу
10:27  27 мая
В Кропивницком из реки достали тело погибшего мужчины
05:05  27 мая
На Киевщине во двор частного дома упала российская крылатая ракета Х-101
UA | RU
UA | RU
27 мая 2025, 13:37

В Херсоне россияне сбросили взрывчатку на авто коммунальщиков: шесть раненых

27 мая 2025, 13:37
Читайте також українською мовою
фото: Херсонская МВА
Читайте також
українською мовою

Сегодня утром, 27 мая, оккупанты обстреляли коммунальную бригаду КП "Парки Херсона" в Корабельном районе города

Об этом сообщила Херсонская ГBA, передает RegioNews.

Отмечается, что российский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, где работники ехали ликвидировать последствия обстрелов — закрывать выбитые окна ОСБ плитами.

Пострадали шесть человек — женщины 44 и 61 года и мужчины 67, 58, 49 и 43 лет. Во всех зафиксированы минно-взрывные травмы и контузии.

Пострадавшие госпитализированы, продолжается их дообследование.

Напомним, за прошедшие сутки, 26 мая, под вражеским террором находились 33 населенных пункта Херсонской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Херсон коммунальщики дрон атака российская армия взрывчатка
На Запорожье FPV-дрон атаковал частный дом: пострадал подросток
27 мая 2025, 10:55
Враг атаковал Николаевщину FPV-дронами: двое пострадавших
27 мая 2025, 08:35
Ночные удары по Днепропетровщине: повреждены дома и предприятие, есть пострадавшие
27 мая 2025, 08:20
Все новости »
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
Получал "товар" из терапии: в Киевской области разоблачили наркоторговца
27 мая 2025, 14:45
20-летний житель Тернопольщины может сесть на 12 лет за шантаж бывшей девушки
27 мая 2025, 14:39
ВСУ получили на вооружение тяжелый бомбер "Белый волк"
27 мая 2025, 14:30
Булинг в школах: количество жалоб к омбудсману возросло почти втрое
27 мая 2025, 14:10
Единственным лекарством на "русский мир" является развитие украинского мира, - эксперт
27 мая 2025, 14:06
Трагедия на Черниговщине: из реки получили тело 15-летнего парня
27 мая 2025, 13:55
В Тернопольской области ссора между мужчинами переросла в резню
27 мая 2025, 13:45
В Тернополе грузовик насмерть переехал женщину
27 мая 2025, 13:33
В Киеве мужчина украл у любимой 300 тыс. грн и сбежал в Одессу
27 мая 2025, 13:27
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »