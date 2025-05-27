У Херсоні росіяни скинули вибухівку на авто комунальників: шестеро поранених
Сьогодні вранці, 27 травня, окупанти обстріляли комунальну бригаду КП "Парки Херсона" у Корабельному районі міста
Про це повідомила Херсонська МВА, передає RegioNews.
Зазначається, що російський безпілотник скинув вибуховий пристрій на автомобіль, в якому працівники їхали ліквідовувати наслідки обстрілів — закривати вибиті вікна ОСБ плитами.
Постраждали шестеро людей — жінки 44 та 61 року і чоловіки 67, 58, 49 та 43 років. У всіх зафіксовані мінно-вибухові травми та контузії.
Постраждалих госпіталізовано, триває їхнє дообстеження.
Нагадаємо, впродовж минулої доби, 26 травня, під ворожим терором перебували 33 населені пункти Херсонської області.
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