фото: ОВА

Ночью 27 мая в Днепропетровской области работали силы ПВО. Над областью сбили 5 российских беспилотников

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате атаки в Самаровском районе ранен мужчина. Загорелись частный дом и хозяйственная постройка.

На Синельниковщине громко было в Межевской и Маломихайловской громадах. Из-за ударов дронами разных типов повреждены сельскохозяйственное предприятие, частный дом и авто. Также в этом районе пострадал 54-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По Никопольщине оккупанты применяли FPV-дроны, артиллерию, сбрасывали боеприпасы с беспилотника. От атак страдали Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Повреждена машина "скорой" и легковушка.

На фото – Самаровский и Никопольский районы.

Напомним, в течение 26 мая российские войска ударили по Днепропетровщине артиллерией и дронами. Оккупанты атаковали три района области. Повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.