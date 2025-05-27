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27 мая 2025, 08:20

Ночные удары по Днепропетровщине: повреждены дома и предприятие, есть пострадавшие

27 мая 2025, 08:20
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фото: ОВА
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Ночью 27 мая в Днепропетровской области работали силы ПВО. Над областью сбили 5 российских беспилотников

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате атаки в Самаровском районе ранен мужчина. Загорелись частный дом и хозяйственная постройка.

На Синельниковщине громко было в Межевской и Маломихайловской громадах. Из-за ударов дронами разных типов повреждены сельскохозяйственное предприятие, частный дом и авто. Также в этом районе пострадал 54-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По Никопольщине оккупанты применяли FPV-дроны, артиллерию, сбрасывали боеприпасы с беспилотника. От атак страдали Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Повреждена машина "скорой" и легковушка.

На фото – Самаровский и Никопольский районы.

Напомним, в течение 26 мая российские войска ударили по Днепропетровщине артиллерией и дронами. Оккупанты атаковали три района области. Повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.

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