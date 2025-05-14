Под Херсоном оккупанты сбросили взрывчатку на гражданское авто: ранен водитель
В среду, 14 мая, войска РФ нанесли удар по гражданскому автомобилю в поселке Белозерка Херсонского района. Пострадал водитель машины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По имеющимся данным, оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль около 7:00.
"В результате атаки 49-летний мужчина получил минно-взрывную травму и контузию, а также множественные обломочные ранения лица, рук, туловища и бедра", — говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Напомним, ночью российские оккупанты обстреляли дом в поселке Антоновка Херсонского района. Ранения получили двое местных жителей, которые самостоятельно выбрались из-под завалов.
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