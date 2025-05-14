Россияне атаковали Ровенскую область: есть раненые, разрушена гражданская инфраструктура
В среду утром, 14 мая, российские войска нанесли удар по Ровенщине. В регионе работала ПВО. Ранения получили два человека
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.
Он добавил, что Силы ПВО обезвредили над областью четыре враждебных цели.
"Тревожным было утро в Ровенской области. Два человека получили ранения. Есть незначительные разрушения гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.
В настоящее время на местах "прилетов" работают экстренные службы.
Напомним, в течение недели противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила 180 российских дронов.
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