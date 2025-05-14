05:05  14 мая
$30 тысяч за продажу младенца в Сумах: горе-матери избрали меру пресечения
04:00  14 мая
На Черниговщине легковушка влетела в отбойник: водитель скончался
03:50  14 мая
В Украине продолжают расти цены на продукты: что стало дороже
UA | RU
UA | RU
14 мая 2025, 07:40

Россияне атаковали Ровенскую область: есть раненые, разрушена гражданская инфраструктура

14 мая 2025, 07:40
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В среду утром, 14 мая, российские войска нанесли удар по Ровенщине. В регионе работала ПВО. Ранения получили два человека

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

Он добавил, что Силы ПВО обезвредили над областью четыре враждебных цели.

"Тревожным было утро в Ровенской области. Два человека получили ранения. Есть незначительные разрушения гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.

В настоящее время на местах "прилетов" работают экстренные службы.

Напомним, в течение недели противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила 180 российских дронов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы дрон Ровенская область БПЛА ПВО пострадавшие Коваль Александр Сергеевич
Армия РФ сбросила на Запорожскую область 28 авиабомб: повреждена инфраструктура
14 мая 2025, 07:20
На Сумщине в результате вражеской атаки горел жилой дом
13 мая 2025, 22:45
Оккупанты ударили КАБами по селу на Харьковщине: есть погибшие и раненые
13 мая 2025, 19:50
Все новости »
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
На Сумщине еще с одного села началась обязательная эвакуация
14 мая 2025, 07:52
Зеленский раскрыл детали потенциальных переговоров в Стамбуле
14 мая 2025, 07:26
Армия РФ сбросила на Запорожскую область 28 авиабомб: повреждена инфраструктура
14 мая 2025, 07:20
В Черном и Азовском морях – ни одного вражеского корабля
14 мая 2025, 07:12
Сырский озвучил потери России в 2025 году
14 мая 2025, 07:10
На Киевщине в лесу нашли смертоносную минометную мину
14 мая 2025, 06:45
Воины ССО поразили новейший российский ЗРК "Бук-М3" стоимостью $45 млн
14 мая 2025, 06:00
$30 тысяч за продажу младенца в Сумах: горе-матери избрали меру пресечения
14 мая 2025, 05:05
Полная ложь: Маша Ефросинина прокомментировала заявления Ольги Фреймут о ней
14 мая 2025, 04:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Анна Маляр
Все блоги »