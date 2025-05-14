Россия атаковала Украину баллистикой и 145 БпЛА: как отработала ПВО
В ночь на 14 мая РФ запустила по Украине одну ракету, 145 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 80 вражеских дронов, еще 42 — локационно потеряны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Враг запустил дроны по направлениям – Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ. Также Россия ударила баллистической ракетой "Искандер-М/KN-23" из Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 09.00 подтверждены сбития 80 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и в центре страны. 42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.
В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Харьковщина, Одесщина, Донетчина и Кировоградщина.
Напомним, в течение недели противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила 180 российских дронов.