05:05  14 мая
$30 тысяч за продажу младенца в Сумах: горе-матери избрали меру пресечения
08:25  14 мая
В Киеве мужчина устроил стрельбу в отеле
03:50  14 мая
В Украине продолжают расти цены на продукты: что стало дороже
UA | RU
UA | RU
14 мая 2025, 09:15

Россия атаковала Украину баллистикой и 145 БпЛА: как отработала ПВО

14 мая 2025, 09:15
Читайте також українською мовою
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 14 мая РФ запустила по Украине одну ракету, 145 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 80 вражеских дронов, еще 42 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил дроны по направлениям – Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ. Также Россия ударила баллистической ракетой "Искандер-М/KN-23" из Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждены сбития 80 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и в центре страны. 42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Харьковщина, Одесщина, Донетчина и Кировоградщина.

Напомним, в течение недели противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила 180 российских дронов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Воздушные силы ВСУ ПВО атака оккупанты РФ война
На Запорожье Силы беспилотных систем уничтожили российские грузовики
14 мая 2025, 09:00
Сырский озвучил потери России в 2025 году
14 мая 2025, 07:10
Воины ССО поразили новейший российский ЗРК "Бук-М3" стоимостью $45 млн
14 мая 2025, 06:00
Все новости »
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
Вспышка гепатита А в столице: на Отрадном стартует бесплатное обследование
14 мая 2025, 09:26
На Запорожье Силы беспилотных систем уничтожили российские грузовики
14 мая 2025, 09:00
Сумщина под прицелом: ракеты, дроны, КАБы и десятки поврежденных домов
14 мая 2025, 08:53
Оккупанты ударили по Никопольщине: повреждены магазины, дома и ЛЭП
14 мая 2025, 08:45
На Ровенщине разоблачили группу наркоторговцев: изъяли PVP, оружие и взрывчатку
14 мая 2025, 08:39
В Киеве мужчина устроил стрельбу в отеле
14 мая 2025, 08:25
На Киевщине пьяный грабитель ограбил магазин: ему светит до 10 лет тюрьмы
14 мая 2025, 08:12
В результате российских обстрелов пострадали двое жителей Херсонщины
14 мая 2025, 08:00
На Сумщине еще с одного села началась обязательная эвакуация
14 мая 2025, 07:52
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Анна Маляр
Все блоги »