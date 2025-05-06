В Херсоне автомобиль наехал на взрывчатку: ранены 3 человека

иллюстративное фото: Нацполиция

Во вторник утром, 6 мая, в Днепровском районе Херсона гражданский автомобиль наехал на взрывное устройство. Ранения получили трое горожан

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

По имеющимся данным, взрывчатка сдетонировала около 9:00.

Известно, что 31-летний мужчина получил ушиб плеча и ссадины головы. Он будет лечиться амбулаторно. У 23-летнего херсонца — ушиб ноги и повреждение пальца руки. Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение.

"Еще один 28-летний пострадавший получил минно-взрывную травму. Медики его дообследуют", — говорится в сообщении.

Напомним, в городе Изюм Харьковской области 49-летний мужчина взорвался на противопехотной мине.