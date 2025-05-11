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11 мая 2025, 15:39

Российский снаряд попал в многоэтажку в Херсоне: ранены мирные жители

11 мая 2025, 15:39
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В воскресенье, 11 мая, российские войска обстреляли из артиллерии жилой дом в Корабельном районе Херсона. В результате вражеской атаки пострадали две женщины

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

В результате обстрела в доме повреждены балконы и разбиты окна.

"Пострадали два человека. В больницу с обломочными ранеными госпитализировали 76-летнюю женщину", — говорится в сообщении.

Также минно-взрывную травму и перелом руки получила 57-летняя херсонка. В момент вражеского удара она находилась на улице. Женщине оказали необходимую помощь. Теперь она будет лечиться амбулаторно.

Александр Прокудин показал последствия российских ударов по Херсону.

Напомним, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали трое гражданских, один человек погиб.

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