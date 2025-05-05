Российские удары по Сумщине: полицейские фиксируют последствия обстрела

фото: Национальная полиция

В понедельник, 5 мая, россияне беспилотными и управляемыми авиабомбами атаковали Белопольскую общину Сумского района

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, в результате обстрела люди не пострадали.

Однако повреждены 5 частных автомобилей, здание шиномонтажа и СТО, а также произошло возгорание элеватора.

На местах происшествия работают следственно-оперативные группы полиции.

По данным фактам начаты уголовные производства по статье 438 (военные преступления).

Напомним, в течение суток враг совершил почти 100 обстрелов по 28 населенным пунктам в 12 общинах Сумской области. В результате атак погиб мирный житель, еще три человека получили ранения.