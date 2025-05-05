Россияне убили жителя Херсонщины, пострадали 7 гражданских

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За прошедшие сутки российские войска терроризировали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали семь мирных жителей, один человек погиб

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Россияне били по критической, социальной, сельскохозяйственной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили две многоэтажки и четыре частных дома. Также оккупанты изуродовали сотовую башню, хозяйственное сооружение и частные автомобили.

Вчера оккупанты нанесли ракетный удар баллистике по Херсонскому району.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 — получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 мая войска РФ сбросили в Запорожскую область семь КАБов. Ранения получили двое гражданских.