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05 мая 2025, 10:00

Ночью россияне запустили по Украине ракеты и более 100 "шахедов": как отработала ПВО

05 мая 2025, 10:00
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 5 мая российская армия выпустила по Украине две ракеты и 116 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 42 дрона, еще 21 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы из направлений - Курск, Орел, Миллерово - РФ, Приморск - ВОТ Запорожской области. Также известно, что враг атаковал Сумщину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области.

"По состоянию на 09.00 подтверждены сбития 42 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны. 21 вражеский беспилотник-имитатор - локационно потерян (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Сумщина и Донетчина.

Напомним, ночью российские войска нанесли удар по Конотопу Сумской области, применив более десятка "шахедов" и две баллистические ракеты.

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