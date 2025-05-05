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05 мая 2025, 09:20

Оккупанты атаковали "шахедами" Кировоградщину: детали от ОВА

05 мая 2025, 09:20
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Утром 5 мая российская армия атаковала ударными дронами Кропивницкий район. ПВО сбила вражеские цели

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

К счастью, люди не пострадали.

"Результативно отработали защитники неба — сбили 3 беспилотника. Последствий не зафиксировано. Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы!", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью на Днепропетровщине подразделения ВК "Восход" сбили два вражеских беспилотника.

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