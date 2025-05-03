17:10  02 мая
Синоптикиня предупредила украинцев об опасных метеорологических явлениях
21:19  02 мая
В Донецкой области изменили график комендантского часа
21:59  02 мая
Харьков атакуют "Шахеды", в городе раздаются взрывы
UA | RU
UA | RU
03 мая 2025, 14:10

Они знали, что делают: в прокуратуре рассказали, какими беспилотниками россияне атаковали Харьков

03 мая 2025, 14:10
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Российские военные для ударов по Харькову использовали "особый" тип беспилотника. Такие используют для как можно больших разрушений

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили, что при атаке Харькова российские военные применили ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями. Это оружие создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что приводит к масштабным разрушениям и многочисленным жертвам среди гражданского населения.

"Его использование особенно опасно и может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права", - говорят в прокуратуре.

Напомним, вечером 2 мая российские войска атаковали Харьков. В результате обстрела повреждены жилые дома, учебные заведения, автомобили, предприятия, магазины. Пострадал 51 человек. Среди них — две девушки в возрасте 11 и 16 лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы
На Харьковщине в результате российской атаки погиб мужчина
02 мая 2025, 23:35
Россияне атаковали Сумщину КАБами и дронами: за сутки более 70 обстрелов
02 мая 2025, 10:32
Апрель на Херсонщине: оккупанты убили 22 и ранили 215 гражданских
02 мая 2025, 10:20
Все новости »
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
В Ужгороде ТЦК провели масштабный рейд по барам: забирали даже с бронированием и отсрочкой
03 мая 2025, 13:25
Смертельное ДТП в Киевской области: 51-летнего мужчину сбили насмерть
03 мая 2025, 12:55
В Житомирской области в пожаре погибла женщина
03 мая 2025, 11:45
Оказалось, что можно говорить "нет": какая главная ценность соглашения с Соединенными Штатами
03 мая 2025, 10:40
В Полтавской области мужчину госпитализировали с ножевым ранением - под подозрением жена
03 мая 2025, 10:35
Разозлился через 0 на счету: киевлянин разбил банкомат из-за безденежья
03 мая 2025, 10:00
Удар по Харькову: возросло количество пострадавших, среди них – несовершеннолетние
03 мая 2025, 09:40
Бойцы "Мести" показали, как уничтожают мобильные штурмовые группы оккупантов на Харьковщине
03 мая 2025, 08:50
Сливочное масло рекордно дорожает: почему это происходит
03 мая 2025, 03:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Все публикации »
Виктор Таран
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »