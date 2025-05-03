Фото: прокуратура

Российские военные для ударов по Харькову использовали "особый" тип беспилотника. Такие используют для как можно больших разрушений

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили, что при атаке Харькова российские военные применили ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями. Это оружие создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что приводит к масштабным разрушениям и многочисленным жертвам среди гражданского населения.

"Его использование особенно опасно и может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права", - говорят в прокуратуре.

Напомним, вечером 2 мая российские войска атаковали Харьков. В результате обстрела повреждены жилые дома, учебные заведения, автомобили, предприятия, магазины. Пострадал 51 человек. Среди них — две девушки в возрасте 11 и 16 лет.