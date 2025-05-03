17:10  02 мая
Синоптикиня предупредила украинцев об опасных метеорологических явлениях
21:19  02 мая
В Донецкой области изменили график комендантского часа
21:59  02 мая
Харьков атакуют "Шахеды", в городе раздаются взрывы
UA | RU
UA | RU
03 мая 2025, 09:40

Удар по Харькову: возросло количество пострадавших, среди них – несовершеннолетние

03 мая 2025, 09:40
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Харькове продолжается спасательная операция. Службы уже показали фото последствий

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Россияне вечером 2 мая атаковали Харьков не менее 15 БпЛА, предварительно — типа "Герань-2". В результате атаки повреждены жилые дома, учебные заведения, автомобили, предприятия, магазины. Пострадал 51 человек. Среди них — две девушки в возрасте 11 и 16 лет.

Также об этой атаке уже высказывался президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что россияне избивают по жилой застройке именно тогда, когда украинцы дома, когда они вкладывают своих детей спать. Он подчеркнул, что такие приказы могут отдавать только изверги.

"Украине нужно усиление ПВО. Нужны сильные и реальные решения от наших партнеров: Соединенные Штаты, Европа, все наши партнеры, стремящиеся к миру. Только сила и санкции заставят Россию остановиться", - говорит Зеленский.

Напомним, что вечером 2 мая российские оккупанты атаковали Харьков беспилотниками. Тогда сообщалось об ударах по 12 локациям в четырех районах — Киевском, Основянском, Слободском и Салтовском.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы
На Харьковщине в результате российской атаки погиб мужчина
02 мая 2025, 23:35
Россияне атаковали Сумщину КАБами и дронами: за сутки более 70 обстрелов
02 мая 2025, 10:32
Апрель на Херсонщине: оккупанты убили 22 и ранили 215 гражданских
02 мая 2025, 10:20
Все новости »
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
Оказалось, что можно говорить "нет": какая главная ценность соглашения с Соединенными Штатами
03 мая 2025, 10:40
В Полтавской области мужчину госпитализировали с ножевым ранением - под подозрением жена
03 мая 2025, 10:35
Разозлился через 0 на счету: киевлянин разбил банкомат из-за безденежья
03 мая 2025, 10:00
Бойцы "Мести" показали, как уничтожают мобильные штурмовые группы оккупантов на Харьковщине
03 мая 2025, 08:50
Сливочное масло рекордно дорожает: почему это происходит
03 мая 2025, 03:25
В Ивано-Франковской области мужчина угрожал ТЦК с битой-"оберегом от нечистой силы": как наказал суд
03 мая 2025, 02:45
На Волыни вынесли приговор предательнице, ставшей судьей у оккупатов в Крыму
03 мая 2025, 01:50
В Харьковской области поружье "зооволонтеров" шпионили за ВСУ
03 мая 2025, 01:30
У Трампа не решили, как давить на РФ - Politico
03 мая 2025, 00:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Все публикации »
Виктор Таран
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »