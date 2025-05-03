Фото: ГСЧС

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Россияне вечером 2 мая атаковали Харьков не менее 15 БпЛА, предварительно — типа "Герань-2". В результате атаки повреждены жилые дома, учебные заведения, автомобили, предприятия, магазины. Пострадал 51 человек. Среди них — две девушки в возрасте 11 и 16 лет.

Также об этой атаке уже высказывался президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что россияне избивают по жилой застройке именно тогда, когда украинцы дома, когда они вкладывают своих детей спать. Он подчеркнул, что такие приказы могут отдавать только изверги.

"Украине нужно усиление ПВО. Нужны сильные и реальные решения от наших партнеров: Соединенные Штаты, Европа, все наши партнеры, стремящиеся к миру. Только сила и санкции заставят Россию остановиться", - говорит Зеленский.

Напомним, что вечером 2 мая российские оккупанты атаковали Харьков беспилотниками. Тогда сообщалось об ударах по 12 локациям в четырех районах — Киевском, Основянском, Слободском и Салтовском.