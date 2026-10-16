РФ атаковала предприятие на Волыни: есть угроза выброса аммиака

Иллюстративное фото: из открытых источников

В поселке Маневичи на Волыни предупреждают о возможной аварийной ситуации на одном из предприятий, которое может сопровождаться выбросом аммиака в атмосферу

Об этом написал глава Маневицкой поссовета Александр Гаврилюк, передает RegioNews.

Он призвал жителей сохранять спокойствие, однако строго соблюдать правила безопасности.

Аммиак является бесцветным газом с резким специфическим запахом, который при попадании в организм или на кожу вызывает сильное раздражение глаз, органов дыхания и тяжелое отравление.

Алгоритм действий при возникновении выброса аммиака:

Немедленно зайти в ближайшее помещение, плотно закрыть окна, двери и все вентиляционные проемы. Выключить вентиляцию и кондиционеры, осуществляющие забор воздуха извне. По возможности находиться на нижних этажах зданий, поскольку газообразный аммиак легче воздуха и поднимается вверх. Защитить органы дыхания специальным противогазом или влажной тканевой повязкой, смоченной водой или 5% раствором лимонной или уксусной кислоты. Не выходить на улицу без необходимости, а в случае объявления эвакуации двигаться по определенному маршруту под руководством спасателей.

Местные власти призывают жителей внимательно следить за официальными сообщениями Маневичского поселкового совета и ГСЧС Украины.

При появлении первых симптомов отравления – резкого запаха аммиака, кашля, слезотечения или затрудненного дыхания – необходимо немедленно покинуть опасную зону и обратиться за помощью.

Напомним, 16 октября Волынская область подверглась масштабной вражеской атаке беспилотниками. Под ударом оказались несколько общин региона. В поселке Маневичи вражеский дрон попал в частное предприятие "Агрофрукт ЛТД". К сожалению, в результате атаки погиб один человек, еще восемь получили травмы.