01:55  16 октября
Экс "ВИА Гра" показала, как дрон сбивали прямо рядом с ее домом
08:22  16 октября
На Закарпатье священника задержали после стрельбы: двое погибших
10:53  16 октября
В Карпатах из-за непогоды спасали четырех туристов
UA | RU
UA | RU
16 октября 2026, 11:44

РФ атаковала предприятие на Волыни: есть угроза выброса аммиака

16 октября 2026, 11:44
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В поселке Маневичи на Волыни предупреждают о возможной аварийной ситуации на одном из предприятий, которое может сопровождаться выбросом аммиака в атмосферу

Об этом написал глава Маневицкой поссовета Александр Гаврилюк, передает RegioNews.

Он призвал жителей сохранять спокойствие, однако строго соблюдать правила безопасности.

Аммиак является бесцветным газом с резким специфическим запахом, который при попадании в организм или на кожу вызывает сильное раздражение глаз, органов дыхания и тяжелое отравление.

Алгоритм действий при возникновении выброса аммиака:

  1. Немедленно зайти в ближайшее помещение, плотно закрыть окна, двери и все вентиляционные проемы.
  2. Выключить вентиляцию и кондиционеры, осуществляющие забор воздуха извне.
  3. По возможности находиться на нижних этажах зданий, поскольку газообразный аммиак легче воздуха и поднимается вверх.
  4. Защитить органы дыхания специальным противогазом или влажной тканевой повязкой, смоченной водой или 5% раствором лимонной или уксусной кислоты.
  5. Не выходить на улицу без необходимости, а в случае объявления эвакуации двигаться по определенному маршруту под руководством спасателей.

Местные власти призывают жителей внимательно следить за официальными сообщениями Маневичского поселкового совета и ГСЧС Украины.

При появлении первых симптомов отравления – резкого запаха аммиака, кашля, слезотечения или затрудненного дыхания – необходимо немедленно покинуть опасную зону и обратиться за помощью.

Напомним, 16 октября Волынская область подверглась масштабной вражеской атаке беспилотниками. Под ударом оказались несколько общин региона. В поселке Маневичи вражеский дрон попал в частное предприятие "Агрофрукт ЛТД". К сожалению, в результате атаки погиб один человек, еще восемь получили травмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война угроза Волынская область предприятие амиак
Удар по ТРЦ в Сумах: в ГСЧС показали последствия
16 октября 2026, 11:32
Утренние удары по Харькову: обновлена информация о погибших и пострадавших
16 октября 2026, 10:56
Россия дважды атаковала Львовщину: обломки дрона ранили мужчину
16 октября 2026, 10:27
Все новости »
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
Карпаты накрыла непогода: на горе Поп Иван мороз до -5°
16 октября 2026, 13:26
На Волыни автомобиль снес столб и перевернулся: есть погибший, двое травмированных
16 октября 2026, 13:12
На Закарпатье священник расстреливал прохожих: уже трое погибших
16 октября 2026, 13:05
Сколько гражданских остаются в зоне активных боевых действий на Донетчине: актуальные данные
16 октября 2026, 12:57
Эксгумация в Ласкове: новый шаг в украинско-польском диалоге памяти
16 октября 2026, 12:45
РФ атаковала торговый центр в Ровно
16 октября 2026, 12:36
Бизнес раскритиковал проект новых правил бронирования работников
16 октября 2026, 12:32
Смертельное ДТП в Киевской области: водитель погиб, двое пассажиров госпитализированы
16 октября 2026, 12:22
Атака на три района Харькова: количество пострадавших выросло до 19
16 октября 2026, 11:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Николай Княжицкий
Николай Княжицкий
Вадим Денисенко
Все блоги »