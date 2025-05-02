На Харьковщине в результате российской атаки погиб мужчина
2 мая россияне в очередной раз атаковали Купянск. Из-под завалов достали тело мужчины
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.
2 мая примерно в период с 16:20 до 16:40 россияне нанесли серию авиационных ударов по городу Купянск. В результате атаки повреждены дома и хозяйственные постройки.
Из-под завалов одного из домов достали тело погибшего мужчины. Правоохранители также изъяли обломки авиационного боеприпаса с места, где погиб человек. Предварительно установлено, что российская армия применила ФАБ-1500 из УМПК.
Напомним, 1 мая россияне атаковали Запорожье. Враг нанес по городу не менее 10 ударов. К сожалению, погиб 61-летний мужчина. Также повреждены дома и школа.
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