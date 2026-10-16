Атака на три района Харькова: количество пострадавших выросло до 19
Утром 16 октября российские оккупанты атаковали три района Харькова
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Попадания вражеских беспилотников зафиксировали в Основянском, Шевченковском и Индустриальном районах города.
Известно о двух погибших – это 71-летняя женщина и 58-летний мужчина. Пострадали в общей сложности 19 человек: 12 получили ранения, 5 – острую реакцию на стресс.
Госпитализированы 10 человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.
В частности, враг ударил по энергетической системе. Соответствующие службы ликвидируют последствия и возобновление снабжения критически важных услуг для жителей.
Напомним, утром 16 октября российские войска совершили атаку беспилотниками на Харьков. Ранее сообщалось о двух погибших и 16 пострадавших.