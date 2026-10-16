Фото: ОВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Попадания вражеских беспилотников зафиксировали в Основянском, Шевченковском и Индустриальном районах города.

Известно о двух погибших – это 71-летняя женщина и 58-летний мужчина. Пострадали в общей сложности 19 человек: 12 получили ранения, 5 – острую реакцию на стресс.

Госпитализированы 10 человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.

В частности, враг ударил по энергетической системе. Соответствующие службы ликвидируют последствия и возобновление снабжения критически важных услуг для жителей.

Напомним, утром 16 октября российские войска совершили атаку беспилотниками на Харьков. Ранее сообщалось о двух погибших и 16 пострадавших.