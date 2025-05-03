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Російські військові для ударів по Харкову використали "особливий" тип безпілотнику. Такі використовують для якомога більших руйнувань

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили, що під час атаки Харкова російські військові застосували ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами. Ця зброя створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення.

"Його використання є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, увечері 2 травня російські війська атакували Харків. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, підприємства, магазини. Постраждала 51 людина. Серед них — двоє дівчат віком 11 та 16 років.