17:10  02 травня
Синоптикиня попередила українців про небезпечні метеорологічні явища
21:19  02 травня
У Донецькій області змінили графік комендантської години
21:59  02 травня
Харків атакують "Шахеди", у місті лунають вибухи
UA | RU
UA | RU
03 травня 2025, 14:10

Вони знали, що роблять: в прокуратурі розповіли, якими безпілотниками росіяни атакували Харків

03 травня 2025, 14:10
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Російські військові для ударів по Харкову використали "особливий" тип безпілотнику. Такі використовують для якомога більших руйнувань

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили, що під час атаки Харкова російські військові застосували ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами. Ця зброя створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення.

"Його використання є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, увечері 2 травня російські війська атакували Харків. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, підприємства, магазини. Постраждала 51 людина. Серед них — двоє дівчат віком 11 та 16 років.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли
На Харківщині внаслідок російської атаки загинув чоловік
02 травня 2025, 23:35
Росіяни атакували Сумщину КАБами та дронами: за добу понад 70 обстрілів
02 травня 2025, 10:32
Квітень на Херсонщині: окупанти вбили 22 та поранили 215 цивільних
02 травня 2025, 10:20
Всі новини »
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
Вперше у світі: бійці ГУР ударом з морського дрона Magura знищили російський літак Су-30
03 травня 2025, 16:35
Україна не гарантує безпеку іноземним лідерам в Москві 9 травня: після заяви Зеленського Фіцо різко скасував поїздку до РФ
03 травня 2025, 15:55
В Укргідрометцентрі попередили про погоду на 4 травня
03 травня 2025, 15:15
В Ужгороді ТЦК провели масштабний рейд по барах: забирали навіть з бронюванням та відстрочкою
03 травня 2025, 13:25
Смертельна ДТП на Київщині: 51-річного чоловіка збили на смерть
03 травня 2025, 12:55
На Житомирщині в пожежі загинула жінка
03 травня 2025, 11:45
Виявилось, що можна говорити "ні": яка головна цінність угоди зі Сполученими Штатами
03 травня 2025, 10:40
На Полтавщині чоловіка госпіталізували з ножевим пораненням - під підозрою дружина
03 травня 2025, 10:35
Розізлився через 0 на рахунку: киянин розтрощив банкомат через безгрошів'я
03 травня 2025, 10:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »