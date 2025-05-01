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01 мая 2025, 13:17

В поле на Херсонщине фермер подорвался на мине

01 мая 2025, 13:17
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фото: из открытых источников
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В Калиновской громаде Херсонской области во время работ в поле на боеприпасе подорвался фермер

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.

"В Калиновской громаде во время полевых работ пострадал фермер", – говорится в сообщении.

Происшествие случилось в поле близ Андреевки. У 46-летнего мужчины – взрывная травма, обломочные ранения руки, ноги и глаз.

Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи.

Напомним, 27 апреля на Харьковщине на взрывчатке подорвался автомобиль. Ранения получили три человека.

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