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В течение 1 мая под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 30 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 3 многоэтажки и 11 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственное сооружение и частные автомобили.

Из-за вражеских обстрелов получили ранения 6 человек.

Напомним, в течение суток россияне атаковали Никопольщину, Криворожье и Синельниковщину. Оккупанты били по Днепропетровщине артиллерией и FPV-дронами.