На Херсонщине из-за артобстрела погибла 70-летняя женщина
В Белозерке Херсонской области в результате артобстрела в субботу, 26 апреля, погибла 70-летняя женщина
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, сообщает RegioNews.
По предварительным данным следствия, 26 апреля около 12:00 российские военные произвели артиллерийский обстрел поселка Белозерка.
В результате атаки погибла 70-летняя женщина. Она находилась во дворе собственного дома при взрыве снаряда.
Прокуроры и следователи продолжают фиксировать военные преступления, совершенные русскими военными.
Напомним, 25 апреля россияне атаковали Днепровский район Херсона , трое раненых.
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