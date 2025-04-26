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26 апреля 2025, 15:33

На Херсонщине из-за артобстрела погибла 70-летняя женщина

26 апреля 2025, 15:33
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Белозерке Херсонской области в результате артобстрела в субботу, 26 апреля, погибла 70-летняя женщина

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, сообщает RegioNews.

По предварительным данным следствия, 26 апреля около 12:00 российские военные произвели артиллерийский обстрел поселка Белозерка.

В результате атаки погибла 70-летняя женщина. Она находилась во дворе собственного дома при взрыве снаряда.

Прокуроры и следователи продолжают фиксировать военные преступления, совершенные русскими военными.

Напомним, 25 апреля россияне атаковали Днепровский район Херсона , трое раненых.

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