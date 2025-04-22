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22 апреля 2025, 09:21

На Херсонщине из-за вражеских обстрелов погиб один человек, семеро ранены

22 апреля 2025, 09:21
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фото: из открытых источников
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В Херсонской области за сутки из-за российской агрессии погиб один человек, семеро получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews

По его словам, под вражеским огнем и авиаударами оказались 36 населённых пунктов. Также враг нанес ракетный удар по Бериславскому району.

Российские военные атаковали критическую инфраструктуру и жилые кварталы населенных пунктов области. В частности, повредили 3 многоэтажки и 8 частных домов.

Кроме того, оккупанты повредили газопровод и хозяйственное сооружение.

Напомним, в течение 21 апреля оккупанты нанесли 552 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области.

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