Фото из открытых источников

В Днепре в результате удара дронами погибли люди. Также известно о пострадавших, госпитализированных

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, в Днепре погибла молодая девушка. Теперь стало известно, что также погибла старшая женщина. Глава ОВА выразил соболезнования всем, кто потерял родных.

По состоянию на 23.55 пострадавших 16. Среди них трое детей. Это мальчики 6 и 11 лет, сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что среди пострадавших также девятимесячная девочка. К счастью, ее состояние удовлетворительное, врачи оказали необходимую помощь.

Напомним, в Днепре в результате массированной атаки дронами вспыхнули пожары. Также, по словам городского головы Бориса Филатова, россияне ударили почти рядом с мэрией (расстояние всего 100 метров). Мэр города также рассказал, что в результате атаки был поврежден магазин женской одежды, принадлежащий его жене.