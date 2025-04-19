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Российский диктатор Путин заявил о пермирье на Пасху. Эту же информацию подтвердили в Министерстве обороны Украины

Об этом сообщают российские СМИ, передает RegioNews.

Российский диктатор Путин объявил "пасхальное перемирие". По его словам, речь идет якобы об остановке всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. По его словам, Россия останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля по московскому времени (совпадает с киевским) до 00:00 21 апреля.

При этом он добавил, что, мол, реакция Украины покажет, готов ли Киев к мирным переговорам. В то же время, сразу после заявления Путина о перемирии - объявили воздушную тревогу в Киеве и области.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что если в ближайшее время не будет перемирия между РФ и Украиной, и если одна или вторая сторона будут затягивать мирный процесс – США прекратят участие в переговорном процессе. Он заявил, что США не будут тратить время на затягивание переговоров.