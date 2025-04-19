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Российский удар по Херсону унес жизни еще одного ребенка. 16-летний подросток, получивший ранение 17 апреля, скончался в больнице

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Проскудина, 16-летний парень, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице. Медики боролись за жизнь ребенка до последнего. Однако, к сожалению, его не удалось спасти.

"Светлая память погибшему. Искренние соболезнования родным и близким", - написал председатель ОВА.

Напомним, 17 апреля россияне ударили по Центральному району в Херсон. В результате атаки погиб мужчина, получивший травмы, несовместимые с жизнью. Также сообщалось, что россияне ударили несколькими авиационными бомбами, затем начали артиллерийские обстрелы, подключив атаку беспилотниками.