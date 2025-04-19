21:28  18 апреля
В Киеве подростки избили военного
15:28  18 апреля
Синоптикиня рассказала, какой будет погода на Пасху
20:52  18 апреля
В Донецкой области капелланы освятили 7000 пасок для военных
UA | RU
UA | RU
19 апреля 2025, 11:45

16-летний подросток, получивший ранение в результате удара по Херсону, скончался в больнице

19 апреля 2025, 11:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Российский удар по Херсону унес жизни еще одного ребенка. 16-летний подросток, получивший ранение 17 апреля, скончался в больнице

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Проскудина, 16-летний парень, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице. Медики боролись за жизнь ребенка до последнего. Однако, к сожалению, его не удалось спасти.

"Светлая память погибшему. Искренние соболезнования родным и близким", - написал председатель ОВА.

Напомним, 17 апреля россияне ударили по Центральному району в Херсон. В результате атаки погиб мужчина, получивший травмы, несовместимые с жизнью. Также сообщалось, что россияне ударили несколькими авиационными бомбами, затем начали артиллерийские обстрелы, подключив атаку беспилотниками.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы
Россияне атаковали Запорожье дронами: в ОВА показали последствия
19 апреля 2025, 09:25
Удар россиян по Никополю: в прокуратуре начали расследование и рассказали о последствиях
18 апреля 2025, 23:25
В Харькове после обстрела уже более 100 пострадавших, среди них – 8 детей
18 апреля 2025, 16:41
Все новости »
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
В Ровенской области подросток на мотоцикле попал в ДТП
19 апреля 2025, 14:00
США посадят Украину и РФ за стол переговоров на следующей неделе - NYP
19 апреля 2025, 13:10
Россияне атаковали Купянск: есть разрушения и пострадавшие
19 апреля 2025, 12:35
Разбил стекло и забрал, что видел: киевлянина будут судить за кражу из авто
19 апреля 2025, 11:00
На Львовщине в лесу нашли тело мужчины
19 апреля 2025, 10:35
США открыты к идее признать Крым российским - Bloomberg
19 апреля 2025, 09:50
Россияне атаковали Запорожье дронами: в ОВА показали последствия
19 апреля 2025, 09:25
Не понравилось поведение ТЦК: на Полтавщине мужчину судили за уклонение от мобилизации
19 апреля 2025, 04:30
Житель Львовщины пришел на тест на получение водительского удостоверения в "умных" очках
19 апреля 2025, 03:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Андрусив
Алексей Гончаренко
Все блоги »