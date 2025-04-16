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В Днепре возросло количество пострадавших в результате атаки беспилотниками вечером 16 апреля. Мэр сообщил, что россияне ударили "почти по мэрии"

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака , россияне убили в Днепре молодую девушку. Также предварительно еще 7 человек пострадали. Среди пострадавших – 9-месячная девочка. К счастью, врачи оказали ей помощь и ее состояние удовлетворительное.

Трое пострадавших из-за атаки россиян были госпитализированы. Это ребята 16, 18 и 20 лет. Все они находятся в состоянии средней тяжести.

Также прокомментировал удар городской голова Борис Филатов . Он заявил, что россияне ударили дроном по мэрии, но "не попали": прилет был в 100 метрах у памятника Полю (сам памятник устоял).

"Ну и тоже развалили моей жене магазин. Заявляю ответственно, что кроме женской одежды там не было ни одного солдата НАТО. Ненавижу вас. Ненавижу", - написал Борис Филатов.

Напомним, что взрывы в Днепре прогремели около 22:30. В ОВА сообщали, что в результате российской атаки в городе вспыхнули пожары.