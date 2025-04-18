В Харькове в результате российских обстрелов пострадали уже 112 человек

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В Харькове количество пострадавших в результате утреннего вражеского обстрела возросло до 112, из них – восемь детей

Об этом сообщил в Телеграмме городской голова Игорь Терехов, передает RegioNews.

"Снова увеличение количества пострадавших. Сейчас их 112. Среди них восемь детей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 18 апреля армия РФ нанесла удары тремя ракетами "Искандер" по Основянскому району Харькова. Одна из ракет разорвалась в воздухе у жилой многоэтажки.

Напомним, в Харьковской области разоблачили учительницу, которая работала на россиян.