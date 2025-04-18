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18 апреля 2025, 23:25

Удар россиян по Никополю: в прокуратуре начали расследование и рассказали о последствиях

18 апреля 2025, 23:25
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Фото: прокуратура
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Россияне ударили артиллерией по Никополю. В результате атаки погибли люди

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

17 апреля русские военные обстреляли артиллерией Никополь. Прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.

В результате вражеской атаки погибли двое мужчин в возрасте 56 и 61 лет. Также пять человек получили ранения. Повреждены магазины, кафе, частные дома, хозяйственные постройки, авто и остановка общественного транспорта.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее в Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара россиян. В результате атаки один человек погиб, а также 114 человек получили ранения. Среди пострадавших – 9 детей.

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