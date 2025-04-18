фото: ГСЧС Харьковщины

В результате ракетных ударов, нанесенных российской армией утром 18 апреля по Харькову, количество пострадавших возросло

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По его словам, количество пострадавших возросло до 103. Восемь из них – дети. Один человек погиб в собственной квартире

Терехов добавил, что последствия утренних обстрелов ужасающие.

"Зона поражения – километры квадратные. На первой локации в микрорайоне выбило все окна. Пострадали 21 многоквартирный дом, две школы, два детсада и центр детского творчества. Во многих квартирах – сплошные руины", – отметил мэр города.

Во второй локации горел цех завода. Обломки и взрывная волна затронули более 40 домовладений.

Общее количество выбитых окон превышает 5 тысяч, обследования еще продолжаются. С первых минут работают все службы, подчеркнул Терехов.

Напомним, утром 18 апреля российские войска нанесли ракетный удар по жилой застройке Харькова. Оккупанты применили по меньшей мере три баллистические ракеты типа "Искандер-М".