В Сумской области бойцы "Стальной Границы" поразили технику и позиции россиян
На Сумском направлении операторы FPV-дронов "Стальной Границы" нанесли точные удары по технике и укрытиям российских оккупантов
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Отмечается, что за минувшие выходные защитники уничтожили:
- два укрытия с личным составом;
- не менее пяти оккупантов – "300", 3 – "200";
- антенну связи, вражеский трактор, проводивший инженерные работы и УРАЛ, использовавшийся для перевозки материалов.
Кроме того, пограничники помешали оккупантам обустраивать антидроновый коридор на Сумском направлении.
"Расчеты БпЛА "Стальной Границы" отработали по врагу", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее пограничники показали, как наносят точные удары по оккупантам на Сумщине.
Пограничники показали, как наносят точные удары по оккупантам на СумщинеВсе новости »
15 апреля 2025, 01:53Силы обороны уничтожили пехоту и технику россиян в Луганской области
15 апреля 2025, 01:30Пограничники сорвали штурм россиян на Донетчине, уничтожив МТ-ЛБ и бронемашину
14 апреля 2025, 09:48
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
Число погибших в результате российского удара по Сумам возросло до 36
15 апреля 2025, 19:19Порошенко с трибуны Верховной Рады вдруг заявил о тоталитарном режиме
15 апреля 2025, 18:55Взятка за влияние на решение ВВК: на Буковине задержали депутатку городского совета
15 апреля 2025, 18:05Ехал пьяный с неисправными тормозами: в Ровенской области будут судить водителя за смертельное ДТП
15 апреля 2025, 17:37Бусификация и военные в рабстве: продолжение мобилизации и военного положения устраивает власть
15 апреля 2025, 17:35В Харьковской области избрали наказание полицейскому, который перешел на сторону оккупантов
15 апреля 2025, 17:25Силы обороны поразили пункт дислокации российской бригады, ударившей ракетами по Сумам
15 апреля 2025, 17:05Войска РФ ударили по пригороду Херсона: пострадал гражданский
15 апреля 2025, 16:40Угрожали расправой: в Винницкой области мужчины напали на полицейских с топорами и кирпичами
15 апреля 2025, 16:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
Все блоги »