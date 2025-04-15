10 апреля 2025

Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"

Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...