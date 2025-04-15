РФ массированно атаковала Славянск "шахедами": есть раненый
Утром во вторник, 15 апреля, российские войска нанесли удар беспилотниками по городу Славянск Донецкой области
Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях, передает RegioNews.
По его словам, массированная атака БПЛА на город произошла с 8:45 до 9:20. Оккупанты запустили шесть "шахедов", они обстреляли промзону в микрорайоне Лесной.
В результате атаки один человек получил ранения. Повреждены СТО и другие предприятия.
Напомним, в Донецкой области за последние сутки российские войска убили одного мирного жителя, а также еще четырех ранили.
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