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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В Семеновке в результате атаки беспилотниками повреждения получил пассажирский вагон поезда. К счастью, пассажиров еще не было, обошлось без жертв.

Также, как сообщили в ОВА, утром было попадание вражеского FPV-дрона в одно из предприятий района. Поврежден промышленный цех. Информации о пострадавших нет.

Полицейские задокументировали последствия атаки.

Напомним, в ночь на 14 апреля российская армия запустила по Украине 62 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 40 вражеских дронов, еще 11 – локационно потеряны.