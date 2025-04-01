06:33  01 апреля
В горах на Закарпатье нашли двух заблудившихся туристов
05:36  01 апреля
На Тернопольщине немецкая овчарка напала на 11-летнего ребенка: девочка в больнице
04:40  01 апреля
Российский актер фильма "Анора" попал в "Миротворец"
UA | RU
UA | RU
01 апреля 2025, 08:12

В Херсонской области из-за обстрелов РФ ранены шесть человек

01 апреля 2025, 08:12
Читайте також українською мовою
фото: Сергей Нужненко/Радио Свобода
Читайте також
українською мовою

В Херсонской области 31 марта из-за российской агрессии пострадали шесть человек

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, под вражеским огнем и авиаударами оказались 30 населённых пунктов. Шесть человек получили ранения.

Российские военные наносили удары по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. В частности, повредили 4 многоэтажки и 11 частных домов.

Также оккупанты повредили газопровод и частные автомобили.

Напомним, в понедельник, 31 марта, российские захватчики нанесли удар по машине в селе Бургунка Бериславского района Херсонщины. В результате вражеской атаки пострадала мирная жительница.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсонская область обстрелы раненые гражданские РФ российская армия многоэтажка
Россияне ударили более 220 раз по Запорожской области: есть жертвы
01 апреля 2025, 07:59
Россияне воруют украинскую электроэнергию: за два месяца украдено уже 10 млн кВт
01 апреля 2025, 03:20
Авиаудар по общине на Запорожье: количество пострадавших возросло до 5
01 апреля 2025, 00:05
Все новости »
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
В Кривом Роге парень подорвал гранату посреди улицы
01 апреля 2025, 09:36
Россия обстреляла Сумщину 63 раза: ранен
01 апреля 2025, 09:33
В Генштабе рассказали о новых потерях России
01 апреля 2025, 09:21
В Украине из оккупации удалось спасти еще одного юношу
01 апреля 2025, 09:15
Неожиданная пауза: Россия не атаковала Украину дронами этой ночью
01 апреля 2025, 08:57
Атака на Днепр 28 марта: количество погибших выросло
01 апреля 2025, 08:39
Россияне атаковали Никополь дронами и обстреляли из артиллерии
01 апреля 2025, 08:30
В Киеве появится новый наземный переход через Крещатик
01 апреля 2025, 08:19
Россияне ударили более 220 раз по Запорожской области: есть жертвы
01 апреля 2025, 07:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Все блоги »