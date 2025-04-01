В Херсонской области из-за обстрелов РФ ранены шесть человек

фото: Сергей Нужненко/Радио Свобода

В Херсонской области 31 марта из-за российской агрессии пострадали шесть человек

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, под вражеским огнем и авиаударами оказались 30 населённых пунктов. Шесть человек получили ранения.

Российские военные наносили удары по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. В частности, повредили 4 многоэтажки и 11 частных домов.

Также оккупанты повредили газопровод и частные автомобили.

Напомним, в понедельник, 31 марта, российские захватчики нанесли удар по машине в селе Бургунка Бериславского района Херсонщины. В результате вражеской атаки пострадала мирная жительница.