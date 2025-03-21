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21 марта 2025, 08:25

Россияне убили одного и ранили троих жителей Херсонщины

21 марта 2025, 08:25
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки, 20 марта, российские оккупанты атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов есть жертва, пострадали трое мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили шесть многоэтажек и девять частных домов. Также оккупанты изуродовали частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 — получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в поселке Антоновка под Херсоном оккупанты убили гражданского мужчину.

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РФ война Херсонская ОГА обстрелы оккупанты жертва Херсонская область пострадавшие Прокудин Александр Сергеевич
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