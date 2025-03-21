Россияне атаковали дроном жительницу Херсонщины: женщина в тяжелом состоянии

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

"В результате взрыва 54-летняя женщина получила взрывную и черепно-мозговую травмы. Также у нее – ушиб головного мозга, обломочные ранения, церебральная кома", – говорится в сообщении.

Местную жительницу в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Медики оказывают потерпевшей всю необходимую помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что в поселке Антоновка под Херсоном оккупанты убили гражданского мужчину.