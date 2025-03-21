Россияне атаковали дроном жительницу Херсонщины: женщина в тяжелом состоянии
Вечером 20 марта российские военные атаковали беспилотником жительницу села Качкаровка Бериславского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
"В результате взрыва 54-летняя женщина получила взрывную и черепно-мозговую травмы. Также у нее – ушиб головного мозга, обломочные ранения, церебральная кома", – говорится в сообщении.
Местную жительницу в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Медики оказывают потерпевшей всю необходимую помощь.
Напомним, ранее сообщалось, что в поселке Антоновка под Херсоном оккупанты убили гражданского мужчину.
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