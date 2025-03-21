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21 марта 2025, 02:20

Россияне атаковали дроном жительницу Херсонщины: женщина в тяжелом состоянии

21 марта 2025, 02:20
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Вечером 20 марта российские военные атаковали беспилотником жительницу села Качкаровка Бериславского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

"В результате взрыва 54-летняя женщина получила взрывную и черепно-мозговую травмы. Также у нее – ушиб головного мозга, обломочные ранения, церебральная кома", – говорится в сообщении.

Местную жительницу в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Медики оказывают потерпевшей всю необходимую помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что в поселке Антоновка под Херсоном оккупанты убили гражданского мужчину.

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