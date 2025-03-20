Россияне обстреляли центр Херсона: повреждено образовательное заведение

фото: Херсонская ГВА

Утром в четверг, 20 марта, российские военные обстреляли центр Херсона. В результате чего было повреждено учебное заведение, где расположен пункт несокрушимости

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

"Около 5.00 враг нанес удар по средности. Один из снарядов попал в крышу образовательного учреждения, на базе которого работает пункт несокрушимости", - написал Мрочко.

По его словам, снаряд не разорвался, люди не пострадали.

Работа пункта временно прекращена.

По данным, МВА, за прошедшие сутки под огнем вражеской авиации, артиллерии и беспилотников были Херсон, Антоновка, Инженерное, Камышаны, Благовещенское, Зеленовка.

Повреждены 5 многоэтажек, до 10 частных домов, авто, гараж.

Напомним, в ночь на 20 марта россияне запустили по Украине 171 БПЛА. Силы обороны сбили 75 беспилотников, еще 63 вражеских БПЛА-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Кировоградщина, Сумщина и Донетчина.