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20 марта 2025, 09:24

На подступах к Киеву силы ПВО сбили 11 российских беспилотников

20 марта 2025, 09:24
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фото: Reuters
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На подступах к Киеву противовоздушная оборона за ночь уничтожила 11 вражеских беспилотников, еще шесть локационно потеряны или покинули воздушное пространство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Отмечается, что в столице ночью воздушная тревога не объявлялась. Однако на подступах к Киеву зафиксировали 17 вражеских беспилотников.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены 11 из них, остальные либо потеряли связь с локационными системами, либо покинули воздушное пространство.

Сообщений о повреждении критической инфраструктуры или пострадавших в результате падения обломков не поступало.

Напомним, в ночь на 20 марта россияне запустили по Украине 171 БпЛА. Силы обороны сбили 75 беспилотников, еще 63 вражеских БПЛА-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Кировоградщина, Сумщина и Донетчина.

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